🔥 Chargeur iPhone Ugreen : 3 promotions pour recharger votre nouveau smartphone

Des chargeurs pour votre smartphone Apple

3 accessoires utiles pour recharger votre iPhone

Ugreen est une marque spécialisée dans les accessoires à destination des smartphones, c'est-à-dire que vous pourrez y trouver des câbles et des chargeurs. Cette catégorie nous intéresse particulièrement aujourd'hui puisque cette sélection y est entièrement consacrée. Nous nous sommes donc rendus chez Amazon afin de dénicher les meilleurs articles pour votre iPhone. En effet, dans les lignes qui vont suivre, vous trouverez des chargeurs compatibles avec les téléphones d'Apple. Si vous êtes fan de la marque à la pomme, vous allez pouvoir vous faire plaisir sans attendre.Pour les besoins de cette sélection, nous avons déniché un chargeur et deux câbles fabriqués par Ugreen. Pour bénéficier des meilleurs prix, vous allez devoir utiliser des codes que nous vous donnerons dans les descriptifs ci-dessous. Pensez à bien les utiliser au moment de valider votre commande sans quoi la promotion ne s'activera pas. Notez également que des frais de port risquent de s'appliquer si vous ne dépassez les 25€ sur la totalité de votre commande.Commençons par le chargeur Ugreen USB-C 18W à 10,39€ au lieu de 12,99€. N'oubliez pas d'entrer le code suivant pour profiter d'une remise de -30% : 4Z5KAXQW. Avec une puissance maximale de 18W, ce modèle peut recharger sans problème votre iPhone (à partir du 8). La charge sera très rapide puisque le mobile pourra récupérer jusqu'à 50% d'autonomie en une demi-heure. Une fois branché sur une prise secteur, ce chargeur peut alimenter des produits signés Apple (dont les iPad) mais aussi des Google Pixel ou encore des mobiles de chez Xiaomi. Il protégera ces appareils des courts-circuits, des surtensions et même des surchauffes qui pourraient se produire. Enfin, il est facilement transportable grâce à sa petite taille. La garantie est valable pendant 18 mois.Poursuivons avec le câble USB-C Ugreen en nylon tressé à seulement 10,39€ au lieu de 12,99€. Une fois encore, un code s'est invité à la fête pour vous offrir une réduction de -20% : KEXVN6VD. Ce câble peut délivrer une puissance maximale de 87W à vos appareils Apple. Il vous permet aussi de transférer des données en atteignant une vitesse de transfert de 480 Mb/s. Le connecteur C94 Lightning intégré peut supporter la charge rapide avec tous les produits de la marque à la pomme compatibles. Enfin, le câble est à la fois fiable et résistant puisqu'il affiche une longévité de 15 000 branchements et débranchements (d'après le fabricant). Une fois de plus, l'article est garanti pour une durée de 18 mois.Pour conclure, nous avons un autre câble USB-C Ugreen commercialisé à 10,34€ au lieu de 11,49€. Voici un dernier code qui vous permettra d'économiser 20% sur cette commande : RH4WLTBR. Les caractéristiques de ce câble sont pratiquement similaires à celles du modèle évoqué précédemment. Seule la construction du produit change puisqu'il n'est pas en nylon. En terme de résistance, de puissance et de durabilité, c'est la même chose. Votre choix se portera donc sur l'esthétique plutôt que sur les performances.Afin d'en finir avec cette sélection, sachez que Ugreen organise un petit concours qui vous permettra peut-être de repartir avec des cadeaux. Des lots comme un iPhone, des codes promo et des boîtes cadeaux sont à remporter. Pour cela, vous allez devoir marquer des points en réalisant plusieurs tâches (donner votre adresse mail, vous abonner à la marque sur Twitter, passer par Facebook...). Bonne chance !Cette sélection est terminée. Nous vous souhaitons une excellente semaine sur Clubic.