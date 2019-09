🔥 Logitech Z607 Haut-parleurs Son Surround 5.1 à 79,99€ au lieu de 129€

Logitech : un son puissant !

Riches en possibilités

Nous nous retrouvons une fois de plus chez Amazon pour ce bon plan très juteux ! Sachez que la livraison à domicile sera gratuite si vous résidez en France métropolitaine. Le paiement en quatre fois, soit 19,99€ par échéance, est également d'actualité pour vous aider à contrôler votre budget. Si vous êtes abonné au service Amazon Prime, alors la livraison en un jour ouvré vous sera offerte par le site américain. Enfin, la garantie fabricant est valable pendant deux ans. À présent, voyons ce que ces haut-parleurs ont dans le ventre.Les haut-parleurs Logitech Z607 vous permettront de profiter d'un son surround 3.1 très immersif avec une puissance de 160 watts au compteur. Le produit est composé de cinq haut-parleurs et d'un caisson de basses. Avec une telle installation, la qualité sonore sera clairement au rendez-vous. La plupart des fichiers audio (MP3, WMA, WAV...) sont pris en charge par ce modèle.Pour écouter vos morceaux favoris, vous devrez passer par la fonction Bluetooth afin de connecter les haut-parleurs à vos appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs...). La connexion sera extrêmement stable via le Bluetooth 4.2. Même si vous êtes loin des haut-parleurs, la qualité sonore ne se dégradera pas. Vous pourrez aussi passer en filaire grâce à la prise audio 3,5 mm et au câble inclus dans l'emballage. Afin de paramétrer et de sélectionner vos musiques, une télécommande est de la partie et des commandes ont également été placées sur le caisson.Ainsi, ces haut-parleurs Logitech Z607 vous permettront d'obtenir un son exceptionnel. Vos playlists seront magnifiées par ce produit à la fois abordable et fiable. Facile à utiliser, cet exemplaire a tout pour plaire. Les soirées entre amis prendront une toute autre dimension avec ces haut-parleurs (mais faites attention à vos voisins quand même).