🔥 Huawei Mate 20 Pro à 469,50€ au lieu de 499€

Une promotion pour tout mater !

Un Mate 20 Pro toujours aussi brillant

Nous allons faire un petit tour chez Amazon pour bénéficier de ce bon plan plutôt sympathique. La livraison est bien évidemment gratuite si vous habitez en France métropolitaine. Vous pouvez également payer en quatre fois sans frais si vous le désirez. La garantie du mobile sera ensuite valable pour une durée de deux ans. Les modalités sont plutôt succinctes et nous allons pouvoir passer immédiatement au descriptif du produit concerné par cette réduction.Depuis sa sortie il y a pratiquement un an, le Huawei Mate 20 Pro est parvenu à s'imposer en tant que smartphone fiable et performant. Il arbore donc un écran OLED 6.39 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels. Autant dire tout de suite que l'affichage est absolument impeccable. Concernant les autres éléments embarqués, nous retrouvons un processeur Kirin 980 accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Il s'agit d'un mobile puissant qui permet de faire tourner la plupart des applications avec une fluidité optimale. La puce graphique ARM Mali G76 est parfaite pour les jeux.Pour ce qui est de la partie photo maintenant, le smartphone de la marque chinoise possède un triple objectif 40 mégapixels + 20 mégapixels + 8 mégapixels. Vos clichés seront très détaillés et le HDR est parfaitement utilisé. En frontal, le capteur 24 mégapixels vous permettra de capturer de superbes selfies. Autre domaine important, l'autonomie. Avec sa batterie 4200 mAh, le Mate 20 Pro peut tenir pendant plus d'une journée sans aucun problème. Cerise sur le gâteau, la recharge rapide SuperCharge 2.0 à 40W est de la partie. Le smartphone pourra donc récupérer jusqu'à 70% de batterie en seulement 30 petites minutes.Le Huawei Mate 20 Pro est toujours un mobile extrêmement puissant et brillant dans presque tous les domaines. Son triple capteur photo est un des meilleurs du marché, son design est très réussi, les performances sont excellentes et la fonction de recharge rapide vous simplifiera grandement la vie. Un haut de gamme à prix réduit, ça ne se refuse pas !