🔥 Aspirateur iRobot Roomba 960 au plus bas prix depuis sa sortie !

iRobot Roomba 960 : l'aspirateur pour la paix des ménages

Autonome mais obéissant

Le iRobot Roomba 960 est le parfait assistant pour maintenir la propreté de votre maison. D'autant que ce modèle est doté d'une puissance d'aspiration colossale : 5 fois supérieure à celle des Roomba série 600. Pour cela, le robot procède en trois étapes : il soulève la poussière, même profondément enfouie, projette les saletés vers le haut, puis les aspire dans son réservoir.De plus, il dispose de la technologie « Carpet Boost », qui permet d'augmenter la puissance pour les sols qui le nécessitent, comme les moquettes ou les tapis. Les deux brosses en caoutchouc de l'appareil adaptent ainsi automatiquement leur hauteur, afin de capter davantage de poussière ou de poils d'animaux, sans s'emmêler.Par ailleurs, l'aspirateur iRobot Roomba 960 sait gérer intelligemment ses efforts. Grâce aux capteurs Dirt Detect, il repère les endroits particulièrement sales, pour les nettoyer plus en profondeur.Et puisqu'on parle d'intelligence, il faut noter que l'engin est résolument autonome. Il peut en effet se déplacer aisément dans toutes les pièces d'un étage, en se repérant grâce à sa technologie de navigation iAdapt 2.0. Il est, de surcroît, capable de sentir quand l'énergie vient à lui manquer : dans ce cas, il ira de lui-même se recharger, avant de reprendre son labeur.Mais s'il affiche une certaine indépendance, le iRobot Roomba 960 vous obéira également au doigt et à l'œil. À vrai dire, surtout au doigt, puisque vous pourrez le commander et le programmer depuis l'application mobile iRobot HOME. Et vous avez aussi la possibilité de l'empêcher d'accéder à certaines pièces.Avec l'aspirateur iRobot Roomba 960, vous vous délestez d'une partie des corvées ménagères ! Une fois lancé, l'appareil gère lui-même son parcours et s'attache à ne laisser aucune saleté derrière lui. De quoi vous permettre de profiter d'un intérieur en parfait état, sans vous fatiguer.