🔥 Vente flash Amazon : Samsung SSD Interne 860 EVO 500 Go à moins 48% !

SSD Interne Samsung 860 EVO : une vente flash qui vaut le coup !

Presque 50% pour ce, c'est une sacrée réduction ! Le disque dur interne passe ainsi de 134,99€ à seulement 69,90€. Ce sont donc 65,09€ que vous économisez sur cet achat. En commandant sur Amazon , vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite si vous choisissez de récupérer votre colis dans un point retrait. Pour payer en plusieurs fois, il faudra penser à regrouper vos achats, car Amazon ne propose le règlement en 4 fois que pour les sommes égales ou supérieures à 75€. Si vous êtes pressé, opter pour la livraison en un jour ouvré est une bonne solution. Vous recevrez votre SSD le lendemain si votre commande est effectuée avant 14h.En utilisant un SSD , vous étendez significativement la mémoire de votre ordinateur pour pouvoir stocker plus de données telles que vos vidéos, photos, logiciels etc., sans vous freiner. Ce SSD Interne 860 EVO de Samsung est d'une capacité de 500 Go, de quoi conserver sereinement un bon nombre de fichiers. Grâce à la rapidité du système de stockage SSD, votre PC sera reboosté et sa rapidité de traitement améliorée.Le 860 EVO offre ainsi une vitesse de lecture séquentielle qui peut grimper jusqu'à 550Mo/s et une vitesse d'écriture pouvant atteindre les 520Mo/s. Son interface est un SATA 6 Go/s, également compatible avec un SATA 3 Go/s et un SATA 1,5 Go/s. Ses faibles besoins en énergie vous permettront de faire quelques économies toujours appréciables. Sa conso moyenne est ainsi de 2,2 W pour 4,0 W en mode rafale. Le disque fait 2,5 pouces et fonctionne entre 0° et 70°. Fiable et solide, le petit outil est sous garantie pendant 5 ans.Comme d'habitude pour les ventes flash, la team des Bons Plans vous conseille de ne pas attendre pour passer votre commande, car le nombre d'exemplaires est limité et diminue souvent à vue d'œil.