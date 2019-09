🔥 Aspirateur robot Neato Robotics D701 à 499€ au lieu de 899,99€

Aspirateur robot en promo sur Amazon

À lire aussi : Aspirateur robot, notre comparatif

Neato robotics D701 : votre futur meilleur ami !

Vous pourrez donc retrouver ce bon plan chez le géant Amazon qui se charge de la vente et de l'expédition. Cela signifie que vous pouvez bénéficier de la livraison standard gratuite, et même payer en 4 fois sans frais, soit 4 échéances de 124,75€. Amazon vous propose également une garantie facultative de 2 ans contre les pannes pour 58,99€.Si vous disposez d'un compteil y a également a livraison en 1 jour ouvré gratuite, et si vous n'en avez pas encore le site marchand vous propose 1 mois d'essai gratuit et sans engagement à cette adresse. Notez que si vous souhaitez garder votre abonnement après ce mois il vous en coûtera 49€ par an ou 5,99€ par mois. Place maintenant à la description du produit.L'aspirateur robot dispose d'un volume de 0,7L ce qui lui permettra d'aspirer jusqu'à environ 150 m² en une seule charge. Il se contrôle via WiFi sur une application dédiée qui vous permet de voir la carte virtuelle de votre environnement et de mettre en place des murs virtuels pour empêcher le robot d'accéder à certaines zones ou pour le faire éviter certains objets ou meubles.Sa forme en D lui permet d'accéder facilement aux coins et il pourra également mémoriser jusqu'à 3 étages différents. Ses brosses sont également pensées pour être efficace contre tout type de saletés, y compris les poils d'animaux.Vous avez maintenant toutes les informations en main pour profiter de cette offre très alléchante.