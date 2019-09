🔥 Smartphone OnePlus 6T 128 Go au meilleur prix chez Amazon

Plusieurs versions disponibles chez Amazon

Les caractéristiques principales du OnePlus 6T

Un écran AMOLED de 6,41 pouces, affichant une définition de 2340 x 1080 pixels pour une résolution de 402 ppp couvrant 86% de la face avant (ratio 19,5:9)

Un SoC Snapdragon 845 : 4 coeurs à 2,8 GHz pour la performance, 4 coeurs à 1,8 GHz pour les applications en basse consommation, et un GPU Adreno 630

6 ou 8 Go de mémoire vive

128 ou 256 Go de stockage interne, non extensible via micro SD

Batterie de 3700mAh

Lecteur d'empreintes situé sous l'écran

Appareils photo dorsaux : un capteur 16 mégapixels stabilisé ouvrant à f/1,7 (focale de 25 mm), un capteur de 20 mégapixels ouvrant à f/1,7 (focale de 20mm)

Appareil photo frontal de 16 mégapixels ouvrant à f/2,0

Résistant aux éclaboussures, mais non certifié IP

Une fois n'est pas coutume, c'est donc chez Amazon où le client peut se procurer ledisponible en plusieurs versions. On trouvera le smartphone en trois coloris au choix, à savoir : Mirror Black, Midnight Black, et Violet.Comme évoqué en en-tête de l'article, le téléphone est disponible à partir de 459€. Le tarif indiqué correspond au modèle 6/128 Go (soit 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage). Il faut ajouter 30€ pour avoir le modèle 8/128 Go.Au vu des prix assez élevés, Amazon propose de payer le téléphone en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 114,75€ chacune (au minimum).Si le OnePlus 7 est sorti il y a déjà quelques mois, son prédécesseur, le OnePlus 6T n'en reste pas moins un excellent smartphone qui nous a séduit dès son entrée sur le marché. Et pour cause, il a de nombreux atouts à faire valoir !Passons donc aux caractéristiques duPour en savoir plus sur le téléphone, on vous invite à consulter notre test consacré au OnePlus 6T Enfin, sachez que le OnePlus 6T est fourni avec 1 protecteur d'écran OnePlus 6T (pré-appliqué), 1 câble Dash de type Case, 1 adaptateur d'alimentation de tableau de bord, 1 Bac SIM, 1 guide de démarrage rapide,1 Ejector et 1 adaptateur de prise casque de type C à 3.5 mm.