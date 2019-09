🔥 Le casque Sony MDR-1AM2 Hi-Res Audio à prix cassé chez Amazon

Le Sony MDR-1AM2 en vente flash sur Amazon !

Un casque Hi-Res Audio

C'est donc sur la plateforme Amazon qu'il faudra se rendre pour vous procurer le casqueproposé dans un coloris noir par le site marchand au tarif promotionnel de 109,99 euros ; soit une jolie remise immédiate de 56% par rapport à son prix initial. L'offre est valable jusqu'à ce soir à 23h59 pétantes. Ne tardez pas trop pour en profiter !À titre d'information ou pour rappel, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si la livraison à domicile a été choisie de la part du client puisqu'il s'agit d'un produit dont le prix est supérieur à 25 euros d'achat.Pesant 200 grammes, le casque MDR-1AM2 de chez Sony est compatible avec la norme "Hi-Res". Cette norme est censée offrir une meilleure reproduction du son bien supérieure à celle du CD audio et du MP3.L'appareil utilise des haut-parleurs de 40 mm jouant sur une fréquence de 3 Hz à 100 KHz. Il dispose d'un type de cordon OFC détachable et argenté, des basses puissantes avec la technologie Beat Response Control, d'un diaphragme LCP revêtu d'aluminium, des oreillettes pivotantes pour un transport aisé et des coussinets anti-pression.Et pour terminer, le casque est livré avec une housse de transport et deux câbles jack. Le premier câble propose une connexion équilibrée permettant de séparer les canaux droit et gauche. Le deuxième câble est compatible pour une écoute plus standard.