🔥 SSD interne PNY 960 Go à 94€ au lieu de 119€ sur Amazon

Le SSD interne de 960 Go de chez PNY à moins de 100 euros

Idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur

Le site e-commerce Amazon France propose actuellement une belle offre sur l'achat du SSD interne d'une capacité de 960 Go de la marque PNY. Il est en effet disponible à 94 euros, soit 25 euros de moins par rapport à son prix normal.Pour la livraison, il est conseillé d'envoyer le produit à votre domicile. Les frais de port sont en effet gratuits à partir de 25 euros d'achats sur le site marchand. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez également choisir la livraison dans un point relais.Ce modèle PNY CS900 adopte le format 2,5 pouces et est idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur. L'appareil propose une vitesse de lecture à 550 Mo/s et une vitesse d'écriture allant jusqu'à 515 Mo/s. Il bénéficie d'une conception assez solide pour résister aux chocs, ce qui est permet de conserver les données stockées en toute sécurité, et surtout de manière prolongée.Le SSD interne est simple à installer et est bien fourni avec des instructions pour configurer l'appareil pour chacune de ses étapes. Enfin, le produit dispose d'une garantie constructeur de 3 ans.