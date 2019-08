🔥 Vente flash sur le casque bluetooth à réduction de bruit Taotronics : 37,39€ au lieu de 59,99€

Une promotion éphémère

Une qualité d'écoute très satisfaisante

On se dirige donc vers le géant américain Amazon pour profiter de cequi bénéficie d'une remise de 38% jusqu'à ce soir seulement. Ne tardez pas si vous souhaitez vous le procurer car, lors des ventes flash, les produits partent très vite et les stocks sont limités. Ainsi plus de 20% des casques ont déjà été vendu à cette heure.La casque Taotronics fait partie du Amazon's Choice, ce qui signifie qu'il a obtenu de très bonnes notes de la part des clients et qu'il est prêt à être livré rapidement. En commandant cet article sur Amazon, la livraison vous est complètement offerte si vous choisissez de vous faire livrer en point retrait.Avec ce, profitez de votre musique et... uniquement de votre musique. Sa technologie de réduction de bruit lui permet d'atténuer ou même de faire totalement disparaître les sons alentours pour une écoute ultra immersive. Vous pourrez ainsi préserver vos tympans en baissant le son de votre casque sans être gêné par des bruits de voix ou par le vrombissement des véhicules. Grâce aux haut-parleurs de 40 mm qui possèdent une grande ouverture, la qualité audio est bel et bien au rendez-vous.Pour vos appels aussi, la réduction active de bruit est un vrai plus qui change la donne. Vous pourrez discuter tranquillement sans tendre l'oreille et sans avoir besoin de parler plus fort grâce au microphone intégré cVc 6.0. Ce casque sans fil offre une autonomie d'écoute de 30 heures. Vous avez oublier de recharger votre casque ? Aucun problème, en seulement 5 minutes de recharge, vous pourrez profiter de 2 heures complètes d'écoute. L'appareil bénéficie d'une connexion stable grâce au bluetooth 5.0.Pour écouter votre musique quotidiennement sans être gêné par le bruit ambiant et sans vous ruiner, le casque Taotronics est un très bon choix.