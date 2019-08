🔥 Aspirateur robot Ecovacs Deebot 605 à 179€ au lieu de 299€

Le Ecovacs Deebot 605 en promo jusqu'au 31 août 2019 !

Ecovacs Deebot 605 : il aspire et lave vos sols à votre place

Vous n'avez donc que quelques jours pour bénéficier de la promotion sur l'achat du Ecovacs Deebot 605. L' aspirateur robot est effectivement vendu à 179 euros par l'intermédiaire d'un coupon de réduction (à cocher sur la page produit du site marchand).Ce coupon vous donne droit à 50 euros de remise et est à utiliser avant le samedi 31 août 2019 inclus. La remise s'applique au paiement lors de l'étape du panier.Equipé d'un réservoir d'eau 0,3L, ce robot aspirateur 2 en 1 passe du mode aspiration au mode nettoyage pendant son parcours. Grâce à ses quatre modes de nettoyage, l'aspirateur récupère les saletés les plus tenaces et offre toujours une solution adaptée à toutes les tâches de nettoyage. Vous pouvez contrôler votre appareil à tout moment avec l'aide de sa télécommande.Fonctionnant avec Amazon Alexa et Google Home, le Ecovacs Deebot 605 dispose d'une autonomie maximale de 110 minutes et se déplace automatiquement vers la station de charge lorsque sa faible capacité est atteinte. Avec l'aspirateur, vous trouverez 1 station de chargement, 4 brosses latérales, 2 filtres à poussière, 1 télécommande avec piles, 1 accessoire de nettoyage, 1 mode d'emploi et 1 garantie de 2 ans.