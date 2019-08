🔥 Nintendo Switch Lite : enfin disponible en précommande chez Amazon

La nouvelle Switch Lite bientôt entre vos mains

Une petite bombe, 4 looks différents

Prévue pour le, la sortie de la nouvelleimpatiente les gamers et, plus généralement, tous les fans de cette console au succès internationale. En commandant tout de suite la Switch Lite, vous la recevrez dès sa sortie et éviterez ainsi qu'elle vous passe sous le nez. Vous ne prenez aucun risque pour votre budget car, si le prix de la console diminue après votre commande, Amazon vous facturera le tarif le moins élevé qui aura été affiché. Pensez tout de même à bien lire les conditions de vente avant de passer votre commande.La petite dernière de Nintendo est très légère et peut ainsi se transporter partout facilement. Son format compact offre un design à la fois doux et dynamique. Avec la Switch Lite, jouez avec tous vos amis qui possèdent une console Nintendo Switch grâce au mode multijoueur local qui peut connecter jusqu'à 8 joueurs en même temps. En souscrivant à un abonnement, vous pourrez également jouer en ligne, avec vos amis mais aussi avec des joueurs résidant aux 4 coins de la planète. À la différence de la Nintendo Switch, la Switch Lite n'est pas une console hybride, elle est uniquement portable et ne peut donc pas être branchée sur les téléviseurs.La console est proposée en 3 coloris différents auxquels vient s'ajouter l'vendue à 229,99€. Punchy ou sobre à vous de choisir votre modèle préféré. Vous appréciez l'élégance et la sobriété du gris ? Voici le modèle qui est fait pour vous. Son prix est, comme pour les deux autres modèles unis, de 199,99€.La Nintendo Switch Lite possède un écran tactile de 5,5 pouces qui est de très bonne qualité. Elle possède une manette en forme de + qui permet de vous diriger, mais aussi deux sticks, à un gauche et l'autre à droite de l'écran, les boutons A B X et Y, le un bouton Home qui fait face au bouton de capture d'écran, un bouton - et un + placés respectivement à gauche et à droite de l'appareil et enfin les incontournables touches R et L. Si vous aimez le bleu, la version turquoise de la Switch Lite devrait vous ravir. Sa couleur est vive mais reste raffinée. Elle coûte également 199,99€ pour le moment sur Amazon.On passe au dernier coloris uni de la Switch Lite. Celui-ci a carrément la pêche et ne passe pas inaperçu. C'est du jaune que l'équipe Nintendo a choisi pour faire briller ce troisième modèle accessible lui aussi à 199,99€. Pour une autre expérience de jeu, la console peut se voir affubler de manettes joy-con qui sont vendues séparément. Ces manettes vous permettront de connecter les jeux qui ne sont pas compatibles avec le mode portable.Enfin, voici le modèle, vendu en édition limitée. Son prix est fixé à 229,99€. La console est d'un joli gris clair tandis que les boutons sont roses d'un côté, bleus de l'autre. Au dos Switch Lite, on peut voir le visage des célèbres pokémons qui apparaissent comme dessinés au crayon à papier. Vous devrez prendre votre mal en patience si cette édition spéciale vous fait craquer, car elle ne sera disponible que le 8 novembre. Vous pouvez cependant, comme pour les autres modèles, la commander dès à présent sur Amazon. Très attendue, elle est déjà classée parmi les meilleures ventes du rayon jeux vidéo.Si vous voulez être sûr de ne pas rater la Switch Lite dans votre couleur préférée, commandez vite votre console portable dès à présent sur Amazon.