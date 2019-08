🔥 Bon plan Amazon : Tapis de souris XXL GIM (900x400 mm) à 7,99€ au lieu de 10,99€

Une taille XXL pour un prix XXS

Un confort à toutes épreuves

Ce jolide couleur noire et d'une longueur de 900 mm pour 400 mm de largeur, vous est donc actuellement proposé par le leader de la vente en lignepour la petite somme de 7,99 euros. Grâce à sa taille, vous pourrez l'utiliser pour protéger toute la surface de votre bureau et même installer votre clavier ou tout autre manette ou accessoire de gaming dessus. Avec une telle surface recouverte, vous ne craindrez plus de sortir de la zone confortable du tapis même lorsque la partie en cours nécessite de faire des mouvements très amples.D'une matière agréable, le tapis de souris permet un confort maximum. Étendez votre bras jusqu'à la souris et profitez de la texture de ce tapis d'une excellente qualité. Votre rongeur préféré trouvera ainsi son habitat idéal et sera des plus réactifs sur ce tapis de 3 mm d'épaisseur. Pas de panique si vous renversez votre tasse de café ou tout autre boisson, l'accessoire est imperméable et facile à nettoyer. Sa qualité supérieure vous garantit une longue durée de vie. Les matériaux du tapis de souris XXL GIM ont été sélectionnés pour leur résistance mais également pour leur faible impact environnemental.La livraison offerte à domicile ne débute qu'à partir de 25 euros d'achat, cependant vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite si vous choisissez de recevoir votre tapis de souris dans un point retrait.Cet accessoire à petit prix est idéal pour les gamers qui ont besoin de faire des mouvements précis avec leur souris et aiment prendre tout l'espace qu'ils souhaitent en jouant.