🔥 Bon plan Amazon : Smartphone Xiaomi Redmi 7A à moins de 90€

Xiaomi Redmi 7A à 86€ chez Amazon

À lire aussi : Smartphones, notre comparatif

Quelques caractéristiques agréables

Si vous cherchez un smartphone mais que vous n'êtes pas trop gourmand en matière de RAM, lesera parfaitement adapté à votre utilisation. Pour un smartphone très peu cher, vous aurez un accès aux fonctions basique que l'on peut attendre d'un smartphone.S'il n'étonne pas par sa performance hors du commun, le Redmi 7A reste un outil fonctionnel avec quelques bonnes surprises. Pour une utilisation quotidienne de base qui consiste à consulter e-mails et SMS, répondre et passer des appels, faire quelques recherches internet et utiliser des applications légères, le Redmi 7A est le smartphone adapté. Désormais, inutile de se ruiner pour accéder à ces fonctions basiques de la technologie. Disponible en noir et en bleu à ce prix sur Amazon!Même s'il n'a que 2Go de mémoire vive, vous disposez sur le Redmi 7A de 32Go de stockage. La mémoire interne peut être rallongée par une carte SD en plus des deux fentes prévues pour la double SIM. La batterie 4000mAh est excellente pour ce smartphone à petit prix, et permettra à l'utilisateur d'aller plusieurs jours sans recharge. Il est compatible avec le système QuickCharge qui permet de recharger les appareils en un temps record.Son design simple et épuré donne dans l'ensemble un produit joli bien fini. Il est aussi très léger (67g), ce qui ne gâche rien. En plus, vous déverrouillez le Xiaomi Redmi 7 par reconnaissance faciale. Enfin, quelques fonctionnalités comme la police de texte extra large ou le volume 20% plus élevé peuvent être utiles à certains. Pour conclure, c'est un smartphone qui répond à des attentes basiques en toute fluidité! Obtenez-le dès maintenant chez Amazon pour 86€ seulement.