🔥Bon plan Amazon : Appareil photo compact Canon Powershot SX730 à 190€ au lieu de 359€

Canon Powershot Compact SX730 à 190€

Un appareil compact connecté

On ne présente plus les appareils compacts de Canon, marque de matériel photographique adorée des professionnels. Le compactest un petit appareil numérique qui se glisse de votre main à votre poche. Il dispose d'un zoom 40x et d'une sensibilité full HD 20.3 millions de pixels.L'ouverture maximale de la focale à 3.3 et la sensibilité à 3200 vous permettront d'obtenir des photos correctes en basse lumière. Pour photos et vidéos, le compact sera votre meilleur ami de vacances. Le stabilisateur d'image vous assure une vidéo super nette même en mouvement: le top pour des films de vacances. Le grand angle 24mm vous assure une variété infinie de scènes à photographier. Le plus assez sympa: l'écran inclinable qui permet de prendre des selfies.Les avantages dune s'arrêtent pas là: c'est un appareil connecté. En Bluetooth, votre appareil se connecte à vos smartphones et tablettes très facilement et ce de manière continue pendant tout le temps de prise de vue. Mais vous pouvez aussi connecter le Canon Powershot en WiFi pour partager instantanément vos photos et vidéos. Ainsi, pas besoin de câble. Pour conclure, c'est un appareil photo très abordable qui présente un rapport qualité-prix sans pareil. Pour un usage régulier ou occasionnel, vous êtes garantis des photos et vidéos de très bonne qualité pour une utilisation ultra facile. La livraison est gratuite en France métropolitaine. Commandez au plus vite pour obtenir le Canon Powershot compact à 190€ seulement.