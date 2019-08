🔥 Bon plan Amazon : Carte micro SD Samsung EVO+ 512 Go à 81,87€

Petite carte, maxi mémoire

Un achat sûr

Nous avons donc les deux yeux rivés sur les Etats-Unis avec cette nouvelle offre, en regardant Amazon baisser le prix de cette carte micro SD de la marque coréenne : Samsung. Cette entreprise est devenue une véritable référence dans le domaine des articles qui s'intéressent à la technologie de la mémoire flash. Avec pas moins de 512 Go, laoffre une énorme capacité de stockage. Elle est ainsi l'accessoire idéal pour tous ceux qui utilisent beaucoup d'applications et aiment conserver tout près d'eux leurs photos, vidéos et autres précieuses données.La mini carte rouge et blanche s'adapte aux smartphones comme aux tablettes, pour améliorer la mémoire ainsi que la vitesse de traitement de tous vos fichiers. Elle peut ainsi atteindre une vitesse de lecture de 100 Mo/s et une vitesse d'écriture qui peut aller jusqu'à 90 Mo/s. Fiable et résistante, la carte micro SD de chez Samsung fonctionne à des températures allant de -25°C à 85 °C. Elle est imperméable, insensible aux rayon X et résiste également aux aimants. Elle affiche une durabilité de 10000 cycles par secteur logique.Amazon vous propose de vous livrer cet article gratuitement en France métropolitaine. Si vous le souhaitez, le paiement peut être divisé en 4 fois. Vous devrez néanmoins payer quelques frais supplémentaires pour pouvoir bénéficier de ce service.Cette carte micro SD offre donc de très bonnes performances à petit prix et a en plus l'avantage d'être très bien noté par les clients Amazon.