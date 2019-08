🔥 Bon plan Amazon : Casque Senheiser HD 4.50SE à 129,99€ au lieu de 199€

Un casque de qualité à emmener partout

Tout le confort d'utilisation de Sennheiser

Le Sennheiser HD 4.50 Special Edition est définitivement fait pour les voyageurs. Pliable, il se glisse dans son étui de transport (fourni avec le casque) dans votre valise et sac à dos sans problème. Son système NoiseGard qui atténue les bruits environnant vous permettra aussi de voyager dans les transports en commun en toute tranquillité sans être dérangé par la pollution sonore. Les sons extérieurs sont bloqués pour un meilleur confort d'écoute partout où vous allez. Sans fil et avec un arceau circum-auriculaire, il vous permettra de vous déplacer sans encombre et sans les maux de tête des casques inadaptés aux longues écoutes.En plus d'un raccordement possible par mini-jack de 3,5 mm, le Sennheiser HD 4.50 Special Edition dispose d'une connectivité en Bluetooth 4.0 et d'un appairage par NFC avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 25 heures. Il est aussi équipe d'un micro qui permet de prendre les appels facilement sans l'enlever, ainsi que de commandes qui vous permettent de gérer les pistes d'écoute mais aussi le volume. Léger, ses 238 g vous accompagneront partout. Il se rechargera facilement via USB. La réponse de fréquence va de 18 Hz à 22 kHz et vous offrira une expérience d'écoute unique.Une exclusivité Amazon à retrouver dès maintenant qui vous permettra de profiter du casque Sennheiser à 129,99 € au lieu de 199 €.