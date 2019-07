🔥 Amazon Prime Day : Logitech G29 Volant de course + pédalier pour PS3 et PS4 + levier de vitesse Driving Force Shifter à 179€ au lieu de 249€

Le Logitech G29 en promotion Prime Day

Le volant de course de simulation ultime pour PlayStation 4, PlayStation 3 et PC

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesLes membres Prime d'Amazon ont donc jusqu'à ce soir pour acheter en promotion le volant de course Logitech G29 avec un pédalier pour PS3 et PS4 et le levier de vitesse Driving Force Shifter pour 179 euros. Pour rappel, le site e-commerce propose à ses clients non-membres de bénéficier d'un mois gratuit et sans engagement pour son programme Prime.Compatible pour PlayStation 4, PlayStation 3 et PC, le volant a été conçu pour les jeux de course les plus récents et dispose notamment de pinces de fixation en nylon chargé de verre. Le volant est livré avec des boutons prédéfinis au milieu du volant, ce qui vous permet d'utiliser les menus de sélection sans avoir besoin d'un contrôleur supplémentaire. À propos de la configuration requise, le gamer doit disposer du sytème d'exploitation Windows (10,8,7) / Mac (10.10+).