🔥 Amazon Prime Day : jusqu'à -53% sur les produits Philips Hue

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesVous trouverez donc plus bas dans cet article des produits de la gamme. Cette catégorie d'appareils de la marque néerlandaise permet de donner une ambiance colorée à votre domicile via des ampoules ou encore des rubans connectés. Ces luminaires pourront donc remplacer vos bonnes vieilles lampes et vous pourrez surtout toutes les contrôler par le son de votre voix grâce à Alexa. Si vous ne voulez pas passer par l'assistant vocal d', une application Philips Hue est téléchargeable sur tous les smartphones ( iOS et Android ). Ces éclairages conviennent à tous les espaces d'une maison comme le salon, le jardin ou même votre espace dédié au gaming.Dans cette sélection, nous vous ferons découvrir deux appareils de cette gamme. Nous allons nous concentrer sur les ampoules et le ruban lumineux cités précédemment. Rappelons que les abonnés au service Amazon Prime sont les seuls à pouvoir profiter de ces promotions. Les 30 premiers jours sont gratuits et un abonnement annuel coûte 49€. De nombreux avantages vous tendront ensuite les bras comme la livraison en un jour ouvré, l'accès à Prime Video en illimité, à Prime Music ou encore à Twitch Prime. Bref, revenons à nos luminaires en passant directement aux descriptions détaillées de ces produits.Pour ouvrir le bal, nous accueillons le. Dans ce pack, vous trouverez deux ampoules White & Color E27 ainsi qu'un pont de connexion. Ce dernier permet de connecter jusqu'à 50 éclairages de cette gamme. Pour en revenir aux ampoules, elles peuvent se placer directement dans vos douilles actuelles et afficher pas moins de 16 millions de couleurs. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le paramétrage se fait via votre smartphone en passant par l'application dédiée ou bien en parlant via Alexa. Elles sont aussi compatibles avec le HomeKit d'Apple. Les ampoules embarquent plusieurs fonctionnalités bien pratiques comme le fait qu'elles s'éteindront automatiquement si jamais vous n'êtes pas présent.Terminons donc sur le. Notez bien quepour fonctionner. Le ruban fait une longueur de 2 mètres et une extension d'un mètre est comprise. Vous pouvez atteindre une taille maximale de 10 mètres. Si vous le désirez, vous pourrez même le découper pour l'adapter à la surface sur laquelle vous désirez le placer. La lumière peut être synchronisée avec une musique ou à votre TV Philips Ambilight. Une fois de plus, comptez sur votre smartphone ou Alexa pour paramétrer cet appareil. Bref, vous aurez largement de quoi instaurer une ambiance colorée grâce à ce ruban.C'est ainsi que cette sélection s'achève. Vous avez à présent tous les éléments en main pour éclairer votre intérieur. Dépêchez-vous car ces promotions prendront fin ce mardi 16 juillet.