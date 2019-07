🔥 Amazon Prime Day : Crucial SSD interne MX500 1To à 114,24€ au lieu de 163,19€

Un prix qui dégringole

Une puissance épatante

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesUne très belle réduction avec cette nouvelle offre proposée par Amazon pour le Prime Day. Cet appareil de stockage SSD saura rendre le dynamisme de sa jeunesse, et sûrement même au-delà, à votre ordinateur qui a vu sa puissance diminuer.Si vous n'avez pas encore profité des prix cassés du Prime Day, il n'est pas trop tard pour vous rattraper, il dure en effet jusqu'à ce soir minuit. Bénéficiez de toutes les promotions en vous abonnant gratuitement et sans engagement à un mois d'essai à Amazon Prime. Vous pourrez également profiter de la livraison accélérée sur tous vos achats ainsi qu'à tous les autres services Prime.Le petitde 2,5 pouces est un disque SSD SATA qui propose de très belles performances. Il a en effet de grosses capacités avec ses 1 To de stockage, mais aussi une réactivité impressionnante avec une vitesse de lecture séquentielle qui peut atteindre les 560 Mo/s et une vitesse d'écriture pouvant pousser jusqu'à 510 Mo/s pour n'importe quel type de fichier.En vitesse de lecture et d'écriture aléatoires, le SSD interne peut monter jusqu'à 95k/90k. Sa vivacité est encore renforcée grâce au système NAND 3D de Micron. Le disque dur interne a été conçu pour protéger vos données contre d'éventuelles attaques malveillantes grâce au cryptage AES 256-bit. Pour garantir, en cas de pépin, l'état de vos documents enregistrés, un système de protection contre les coupures de courant inopinées a été mis en place et est directement intégré dans le SSD MX500.Pour les clients très impatients, le géant américain du commerce en ligne a mis en place un emballage Frustration-Free qui vous permet de rester zen en déballant votre précieux petit colis.