🔥 Amazon Prime Day : notre sélection des bons plans Gaming

Prime Day : jouez sans trop dépenser !

Découvrez nos 5 deals gaming durant l'Amazon Prime Day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesAu fil des années, les jeux vidéo demandent de plus en plus de ressources à nos bons vieux ordinateurs. Cela oblige les joueurs à renouveler régulièrement leur installation et malheureusement, il faut parfois se couper un bras pour obtenir un meilleur PC capable de faire tourner les dernières nouveautés. Ne vous inquiétez pas, nous avons plusieurs solutions pour vous aider à économiser tout en boostant votre machine. L'tombe vraiment à pic avec des offres attrayantes destinées aux abonnés Amazon Prime.N'oubliez que vous pouvez activer votre essai Amazon Prime avec 30 jours gratuits depuis votre compte. Sinon, comptez 49€ pour un abonnement d'un an. Vous aurez alors accès à de nombreux avantages comme la livraison gratuite par exemple.Dans cette sélection, vous trouverez des composants pour offrir une seconde jeunesse à votre PC mais aussi des périphériques qui amélioreront votre confort et la réactivité de vos actions en pleine partie. Ainsi, dans les paragraphes qui vont suivre, vous allez avoir droit à une souris, une alimentation, des barrettes mémoire, un clavier et un tapis de souris. Bref, vous serez d'attaque pour accueillir comme il se doit les plus grosses productions qui sortiront en fin d'année et en 2020 sur ordinateur. Passons aux bons plans !Commençons avec la. Ce modèle épouse parfaitement la forme de la main et possède un revêtement texturé des plus agréables. Elle est équipée d'un capteur optique précis qui vous sera bien utile lors de vos parties en ligne. L'éclairage RVB est lui aussi de la partie avec jusqu'à 16,8 millions de couleurs. De plus, cette souris est personnalisable aussi bien dans son poids qu'au niveau de ses boutons qui sont au nombre de 11. Bref, un exemplaire idéal pour le gaming de haut niveau.Passons à. Le paiement en quatre fois, soit 25,86€ par échéance, est d'actualité. Cette alimentation affiche un design compact de seulement 160 mm de long, ce qui conviendra à la plupart des boîtiers PC du moment. Cet exemplaire possède de nombreuses qualités dont le fait qu'il est très silencieux et que sa certification 80 PLUS Gold booste son efficacité tout en réduisant les nuisances (sonores, température, consommation...). L'alimentation est stable et possède des câbles entièrement modulaires.Poursuivons notre route avec les. Attention car il ne reste que quelques exemplaires disponibles. Elles sont absolument parfaites pour une machine appartenant à un gamer avec sa vitesse 3200 MT/s ou encore son dissipateur thermique. Ces barrettes mémoire sont vendues sous forme de kit (deux fois 8 Go). Elles sont compatibles avec les processeurs AMD Ryzen. Bref, il s'agit d'un élément indispensable pour améliorer l'efficacité de votre PC.Nous n'avons pas encore terminé puisqu'il est temps d'évoquer le. Il peut donc être utilisé pour les jeux vidéo mais aussi pour de la bureautique plus classique. Il est possible de personnaliser les cinq zones d'éclairage qui peuvent afficher jusqu'à 16,8 millions de couleurs. Autre aspect important, il a été fabriqué pour résister aux substances liquides, donc le clavier sera protégé en cas d'accident. Les performances de ce modèle sont incomparables puisqu'il a été pensé pour l'e-sport.Enfin, terminons sur le. Avec sa très grande taille de 900 x 400 et son épaisseur de 4 mm, cet exemplaire est très stable et vous permettra de bénéficier d'un grand espace. Son revêtement est hydrorésistant ce qui est bien pratique pour le laver. Le tapis arbore aussi une surface lisse et une base en caoutchouc. Bref, il tiendra parfaitement sur toutes les surfaces et le confort d'utilisation sera absolument optimal.Voilà pour cette sélection réservée aux joueurs PC. Pensez à venir visiter régulièrement la section "Bons plans" de Clubic pour découvrir toutes les dernières promotions du moment.