🔥 Amazon Prime Day : Précommande exclusive Libratone Track Air+ à 199€

Une précommande exclusive pour le Prime Day

Libratone Track Air+ : petits mais costauds

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesLe Prime Day n'est pas que l'occasion de nombreuses promos. En effet, certaines marques profitent de cet évènement pour propulser leurs nouveautés en exclusivité sur le site Amazon.Pour le coup, c'estqui met en avant ses nouveaux écouteurs intra-auriculaires , les. Ces petites merveilles de technologie s'affichent ainsi àen précommande uniquement chez le géant américain du e-commerce. Vous pouvez donc dès maintenant commander votre exemplaire qui sera livré dès le 25 juillet.Amazon propose un mois gratuit et sans engagement à son programme Prime, l'idéal pour profiter des offres Prime Day.Derniers nés de la célèbre marque audio, les Libratone Track Air+ sont des écouteurs intras haut de gamme. Face à eux, les Apple Air Pods 2 risquent d'avoir du mal à lutter. Si le prix est élevé, les performances sont à la hauteur.Ces petits écouteurs très élégants sont. Bien sûr, ils profitent de l'expérience de Libratone pour produire un son d'excellente qualité. Mais ils se distinguent surtout avec leurcapable de s'adapter à votre environnement immédiat.Mais tout ceci ne serait rien sans une bonne autonomie. Libratone frappe fort avec des batteries capables de tenir la charge durant six heures. Bien entendu, le boitier inclus dans le pack permet de faire le plein à tout moment, ce qui permet aux écouteurs de tenir environ 24h d'écoute. Un score impressionnant sur le marché actuel !Cerise sur le gâteau, les Track Air+ sont certifiés IPX4 afin de résister à la transpiration et à l'humidité. Les sportifs devraient apprécier.Si vous voulez mettre la main à coup sûr sur la dernière production de Libratone, alors le Prime Day Amazon est l'occasion idéale. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs en précommande, foncez !