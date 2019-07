Libratone Track Air : les intras qui voulaient faire mordre la poussière aux Airpods d'Apple

Libratone Track+

Libratone Coil

Libratone Track Air et Air +, on vous dit tout

Track Air +, nos premières impressions

Pour les non-initiés,est une marque danoise, basée à Copenhague, qui a vu le jour en 2009. Une marque qui a su allier design (minimaliste) et qualité sonore sur l'intégralité de ses produits.Fraîchement annoncés, lesetne dérogent pas à cette règle. Pour la marque danoise, il s'agit de leurs premiers. Un lancement de produit pas si anodin lorsque l'on connaît l'essor du marché depuis deux ans.Ces nouveaux produits viendront compléter les gammeset, des écouteurs bluetooth qui n'étaient pas entièrement sans fil, lancés en 2018.Lors de ce lancement,a également présenté, un chargeur sans fil compatible: 5, 7.5 et 10 Watts, de quoi recharger vos écouteurs mais aussi votre smartphone. Le chargeur sera commercialisé auCes deux nouvelles paires d'écouteurs sont avant tout; elles pourront vous accompagner lors de vos séances de sport grâce à leur. Les deux modèles seront proposés en trois coloris : noir, gris et rose. Enfin, tous deux proposeront des écouteurs de, plus lourd que les Airpods mais plus léger que la plupart des autres concurrents :et. Là s'arrêtent les points communs entre les deux modèles.Les, vous permettront de profiter d'une isolation passive et dedécoupées ainsi : 8 heures d'autonomie auxquelles s'ajoutent trois recharges via le boîtier, offrant chacune 8 heures d'écoute supplémentaires. Les Track Air seront commercialisés auEn ce qui concerne les écouteurs haut de gamme de Libratone, lesprofiteront d'une(jusqu'à -30Db). Une véritable révolution puisqu'il s'agit de la deuxième marque au monde à proposer ce type de technologie, après Sony.Ils seront épaulés par le, dernière puce de Qualcomm : de quoi profiter duet de la détection intelligente de port. Cette technologie permettra à lamais également de détecter si les embouts sont optimaux par rapport à votre pavillon d'oreille. Dans le cas contraire l'application vous indiquera de changer d'embouts. À ce propos, notez que les écouteurs vous seront livrés avec quatre tailles différentes d'embouts.Annulation active de bruit oblige, l'autonomie est un peu moins importante que celle du modèle susmentionné mais vous permettra de profiter d'un total de. Ils seront vendus au, donc bien moins cher que les Sony ou les Beoplay, par exemple.profite des Prime Days pour lancer ses nouveaux écouteurs, ils seront donc. Cette offre vous permettra d'acquérir lesconjointement au support de charge Coil, pour seulement 199€. Comprenez par là que le Coil vous sera offert.Après avoir passé en revue les principales caractéristiques techniques, le plus important pour nous était de prendre la mesure de la. Nous avons donc pu prendre en main le produit pendant environ 30 minutes, de quoi se faire une petite idée avant le passage du grand test, disponible dans quelques semaines.Nous avons d'abord été surpris par le maintien en tête des Track Air+. Avant tout destinés aux sportifs, nous avons donc essayé quelques mouvements de tête plus ou moins marqués, rien à faire,Notre gros coup de cœur revient à l'. Profil « Automatique » ou « Manuel » (réglable via l'application), nous avons été entièrement satisfaits de la qualité de l'annulation. Pour vous en rendre compte, sachez que nous étions dans un bâtiment haut de plafond (donc avec beaucoup de résonance) et que malgré la présence d'une vingtaine de personnes, nous avons pu nous immerger dans la playlist mise à notre disposition afin de nous faire profiter des qualités sonores de ces intras.Enfin, les Track Airs proposent aussi un mode « Ambiant », particulièrement utile lors de vos promenades en ville, qui vous permettra de rester alerte face à votre environnement et vous évitera de finir sous les roues d'une voiture que vous n'aurez pas vue arriver.Au cours de notre petite session d'essai nous avons pu écouter différents genres musicaux : rock, rap, classique, ... Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils s'en sortent très bien, aveccompte tenu de la taille des appareils. Nous avons hâte de pouvoir les tester plus longuement afin de valider ou d'infirmer ces premières impressions.Aux rayons des déceptions ?qui vous permet de contrôler vos écouteurs sans avoir à sortir votre smartphone de la poche. À savoir que le système vous permet de personnaliser un tap et un double tap pour chaque oreillette. Vous pourrez donc personnaliser : le «», le déclenchement d'un assistant vocal, le passage à la piste suivante ou précédente ou encore la gestion des différents niveaux d'annulation de bruit. A priori bien pensé, ce système s'est finalement révéléen ne décelant pas toujours nos taps, au risque de nous amener à appuyer plus fort, déclenchant la désagréable sensation de sentir l'écouteur « rentrer » dans votre oreille.Siarrive sur ce marché après la majeure partie de ses concurrents, les danois espèrent combler leur retard rapidement. Pour cela, ils proposent un produit technologiquement avancé, facile à prendre en main et très confortable. Tout cela à un prix très contenu, plus faible que celui de la plupart des produits concurrents. Désormais, nous avons hâte de réaliser un test approfondi, afin de vous proposer un avis complet sur ces Track Air+. Mais à n'en pas douter, Libratone jette un pavé dans la marre des écouteurs, et saura poser quelques problèmes à ses concurrents...