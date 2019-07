🔥 Amazon Prime Day : ABOX Raspberry Pi 3 Modèle B Plus + Starter Kit à 59,99€ au lieu de 79,99€

Raspberry à prix cassé pour le Prime Day

Raspberry Pi 3 Modèle B Plus starter kit

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesVous êtes tenté pour une aventure dans le monde du, mais vous n'osez pas vous lancer par crainte de ne pas avoir les accessoires et connaissances nécessaires ? Dans ce cas, nous avons le bon plan idéal pour vous.Uniquement disponible sur Amazon a l'occasion du Prime Day, le Starter Kit contenant lepasse en effet à seulement. C'est une baisse de 20€ par rapport au tarif normal. Avec ce pack, vous aurez tous les éléments indispensables pour commencer à programmer avec le plus célèbre des ordinateurs du monde.Est-il encore besoin de présenter le Raspberry Pi ? L'illustre micro-PC en est actuellement à sa version 3B+, toujours plus puissant tout en restant très abordable. Si la carte principale peut se suffire à elle-même, le pack proposé par ABOX a de quoi séduire.Il renferme en effet le fameux Raspberry Pi 3B+, mais aussi un boitier de refroidissement, un chargeur secteur, une carte micro-SD pour installer l'OS et un câble HDMI pour relier le tout à un écran. En gros, c'est une vraie petite unité centrale qui vous attend. Un manuel d'aide au démarrage est d'ailleurs inclus dans la boite.Vous aurez besoin d'un abonnement Prime pour profiter de cette offre, ça tombe bien vous disposez d' un mois gratuit et sans engagement Ce pack Raspberry Pi est donc idéal pour les débutants qui auront toutes les cartes en main pour bien commencer avec ce mini-PC sans pour autant exploser leur budget.