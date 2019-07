🔥 Amazon Prime Day : Casque Sony WH-1000XM3 reconditionné Amazon à 196€

Sony WH-1000XM3 à prix choc

Promotion Amazon Prime Day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesLe Sony WH-1000XM3 (ou XM3 pour les intimes) est un monstre de technologie. Si Sony n'a pas grand chose à prouver à propos de son expertise de l'audio, ce casque a bluffé les experts les plus pointus grâce à son rendu de très haute fidélité, quel que soit le type de musique écouté. Classique, rock ou hip-hop, le XM3 est parfaitement à l'aise et restitue les différentes fréquences harmonieusement.Mais le gros point fort du XM3 constitue sans aucun doute son dispositif de réduction de bruit active, qui permet de supprimer tous les sons environnants pour n'entendre que la musique, de la manière la plus pure possible. Nous avions été très impressionnés par la capacité du casque Sony à créer une bulle de silence, même dans les endroits les plus bruyants comme sur les quais d'une gare ou en plein centre-ville d'une grande métropole.Le XM3 bénéficie également de nombreuses fonctionnalités pour décupler l'expérience offerte. Son oreillette droite est tactile, et permet de contrôler le volume d'un simple glisser vers le haut ou vers le bas, alors que tapoter une fois ou deux permet de mettre en pause la musique ou de prendre un appel grâce à ses nombreux micros permettant de converser avec un correspondant sans problème de souffle à cause du vent.Le XM3 est un casque haut de gamme, vendu à plus de 300€ en temps normal. Mais pas pendant les Amazon Prime Days. Le géant du e-commerce vous propose de mettre la main sur une version reconditionnée, en très bon état à seulement 196,41€, grâce aux 20% de réduction obtenus en étant abonné Prime. Le produit bénéficie en outre d'une garantie d'1 an en cas de problème durant son utilisation.N'hésitez plus et commandez dès maintenant ce produit d'exception qui vous fera redécouvrir l'ensemble de votre collection de musique.