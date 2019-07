🔥 Amazon Prime Day : Sony Cyber-SHOT DSC-HX90 Appareil photo numérique 18.2 Mpix à 299€ au lieu de 480€

38% de remise immédiate pour les Prime Day

Sony Cyber-SHOT DSC-HX90 en promo

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesRendez-vous donc sur le site français d'Amazon pour acquérir l' appareil photo compact numérique Cyber-SHOT DSC-HX90 de Sony à 299€ au lieu de 480€ ; soit 38% de remise immédiate. Cette offre promotionnelle prend fin ce mardi 16 juillet 2019, dans la limite des stocks disponibles. La livraison du produit à domicile ou en point retrait est bien sûr gratuite.Il s'agit d'une offre exclusive pour les membres Amazon Prime donc si vous ne l'êtes pas encore, foncez profiter du mois gratuit sans engagement Le Sony Cyber-SHOT DSC-HX90 dispose de nombreuses fonctionnalités comme les prises de vues en rafale, la priorité à la vitesse d'obturation ou encore la priorité à l'ouverture.Côté caractéristiques, l'appareil photo numérique de 18,2 MP possède un écran LCD de 3 pouces inclinable à 180 degrés pour un cadrage aisé, un objectif zoom 30x doté de la qualité ZEISS, un capteur CMOS Exmor R pour une sensibilité accrue, un processeur BIONZ X pour plus de détails et moins de bruit, un viseur OLED Tru-Finder pour une meilleure vision et une bague de contrôle et poignée pour une meilleure prise en main.Garanti 2 ans, le produit est fourni avec une batterie rechargeable NP-BX1, un adaptateur secteur AC-UB10C/UB10D, un câble micro USB, une dragonne, un manuel d'instructions et un cordon d'alimentation.