🔥 Amazon Prime Day : Huawei Mate 20 Pro à 499€ au lieu de 629€

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesSi vous aviez envie d'un mobile haut de gamme avec des performances au top, alors c'est le moment de vous équiper sans vous ruiner. Avant de nous attarder sur les nombreuses spécificités de ce smartphone du géant chinois, nous allons évoquer quelques modalités bien utiles. Tout d'abord, sachez que la livraison est gratuite pour cet achat et que vous pouvez payer en quatre fois, soit 124,75€ par échéance. Bien entendu, vous aurez aussi la possibilité d'effectuer un paiement en une seule fois. La garantie fabricant est valable pendant deux ans et la promotion prendra fin le 16 juillet, c'est-à-dire au terme de cetMaintenant, passons à table en évoquant les caractéristiques de ce Huawei Mate 20 Pro . Ce dernier possède un écran FullView Amoled de 6.39 pouces. Côté processeur, c'est un Kirin 980 qui est de la partie ainsi que 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Vous pourrez ajouter une carte Nano-SD si vous avez besoin de plus d'espace. Autant dire tout de suite que ce modèle affiche des performances excellentes qui vous permettront de faire tourner n'importe quelle application sans le moindre ralentissement.Au niveau de la partie réservée aux photos, c'est également du très solide ! En effet, un triple capteur 40 mégapixels + 20 mégapixels + 8 mégapixels est présent à l'arrière. Vous pourrez ainsi réaliser des vidéos en 4K du plus bel effet. Le capteur avant n'a pas non plus à rougir puisqu'il atteint 24 mégapixels, ce qui est largement suffisant pour capturer de superbes selfies. Pour ce qui est de la batterie 4200 mAh, elle offre environ deux journées pleines d'autonomie. Leest compatible avec la SuperCharge 2.0 et peut même être utilisé pour recharger d'autres mobiles avec le Wireless Reverse Charging.Ainsi, nous pouvons affirmer que leest un excellent smartphone. Il possède des capacités de haute volée, une autonomie monstrueuse, la recharge rapide et sans fil, une construction solide ou encore un écran très bien calibré. Nous vous invitons donc à sérieusement considérer cet achat surtout étant donné son prix actuel. Vous avez quelques heures pour vous décider !Restez bien à l'écoute sur Clubic si vous ne voulez pas rater les grosses promotions valables durant l'événement