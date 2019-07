🔥 Amazon Prime Day : Apple iPhone 8 256Go Space Grey à prix choc

Amazon Prime Day : l'iPhone 8 en promotion

Les caractéristiques principales de l'appareil

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesJusqu'à ce mardi 16 juillet 2019 inclus, les membres Prime du site Amazon ont la possibilité d'acheter l'iPhone 8 en promotion. Le téléphone de la marque à la pomme est en effet vendu à 599€. Trois coloris au choix sont proposés, dont le Space Grey. Bien évidemment, le produit est livré gratuitement si la livraison à domicile ou en point relais a été choisie.L'offre promotionnelle est valable dans la limite des 550 pièces mises à disposition par le site marchand.Passons désormais aux caractéristiques principales de l'appareil. L'iPhone 8 est équipé d'un écran Retina HD de 4,7 pouces avec affichage True Tone, d'une mémoire interne de 256 Go, d'un appareil photo de 12 MP avec stabilisation optique de l'image et vidéo 4K, d'une caméra FaceTime HD 7 Mpx avec Retina Flash, du Touch ID pour l'authentification sécurisée et Apple Pay et d'une puce A11 Bionic avec Neural Engine. Il dispose de la norme IP67, ce qui lui permet de résister à la poussière et à l'eau (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes maximum).Enfin, le téléphone est fourni avec des écouteurs EarPods avec connecteur Lightning, un câble Lightning vers USB, un adaptateur secteur USB, et un manuel de documentation.