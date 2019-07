🔥 Prime Day : drone DJI Mavic Pro Fly More Combo Platinum à prix choc

DJI Mavic Pro Fly More : le meilleur des drones à prix cassé

Un pack complet pour les pilotes de drone

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesVous lorgnez dessus depuis des mois sans jamais avoir le budget pour vous offrir le superbe? Alors le Prime Day est probablement l'occasion que vous attendiez pour sauter le pas.En effet, le pack Fly More pour le Mavic Pro passe de 1129€ à. C'est pas moins de 240€ de réduction et bien entendu avec la livraison rapide totalement gratuite en Prime. Difficile de résister, surtout quand on connait la qualité de ce quadricoptère !On ne présente plus le DJI Mavic Pro. Vendu sur Amazon dans sa version Platinum, il bénéficie en plus de nombreux accessoires avec le. Ce kit ultra-complet comprend pas moins de 3 batteries, 5 paires d'hélices de rechange, le sac à dos de transport, divers accessoires pour la recharge des batteries et de quoi réparer le drone rapidement sur le terrain en cas de casse légère.Bien entendu, le Mavic Pro est aussi inclus. Ce multi-rotor haut de gamme est équipé d'une caméra 4K montée sur une nacelle stabilisée à trois axes. La batterie intelligente lui assure un temps de vol jusqu'à 30 minutes. Ses quatre moteurslui permettent des pointes de vitesse jusqu'à 64 km/h. C'est un vrai petit bolide !Mais n'ayez crainte, il est aussi conçu pour les débutants. Ses nombreux capteurs embarqués lui éviteront la plupart des collisions. Et en cas de perte de signal, il est capable de rentrer seul à son point de départ.Vous l'aurez compris, ce pack DJI saura séduire aussi bien les amateurs que les pros !