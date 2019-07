🔥 Amazon Prime Day : les meilleures promotions et réductions sur le high-tech

Bien équipé tout l'été

Notre sélection des meilleures réductions sur le high-tech

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesSi vous souhaitiez partir en vacances bien équipé et connecté, c'est le bon moment de vous lâcher. La sélection que nous vous avons préparée comporte 7 produits qui bénéficient tous des offres Prime Day. Ces promotions sont réservées aux abonnés Prime mais pour en bénéficier, vous pouvez vous inscrire pour un mois d'essai . C'est gratuit et sans engagement.En vous inscrivant vous bénéficierez également des services Prime et donc de la livraison accélérée, mais aussi d'un accès illimité aux vidéos, à la musique et aux jeux que propose les plateformes en ligne. Si vous ne souhaitez pas que l'abonnement perdure au delà du mois d'essai et devienne un service payant, n'oubliez pas de vous désinscrire à temps. Pour cela, Amazon propose de vous prévenir trois jours avant la fin des 30 jours.Pas le temps de s'étendre davantage, durant les Prime Day mieux vaut être efficace pour éviter de voir les meilleures offres nous passer sous le nez. Passons donc tout de suite à notre sélection des 7 produits high-tech qui bénéficient en ce moment des plus belles réductions.On commence acette sélection avec l'au lieu de 179€. L'appareil fonctionne en Wi-Fi (pas en bluetooth). Il se gère avec la voix via Alexa ou depuis votre smartphone, PC, Mac ou tablette et peut aussi se régler grâce aux boutons de commande présents sur l'enceinte. Sans fil, la Sono Play s'adapte tout à fait à une utilisation en extérieur grâce à son haut taux de résistance à l'humidité. Vous pourrez ainsi la placer dans votre salle d'eau pour un bon bain relaxant sans craindre de l'abîmer. Vous pouvez l'utiliser aussi bien pour de la musique en streaming que pour les vidéos de votre home cinéma en la branchant à une Playbar ou à une PlayBase et un caisson Sonos SUB. La technologie Trueplay adapte le son pour une écoute optimisée dans chaque pièce de votre logement.On garde son âme d'enfant pour ce troisième produit avec leà seulement 199€ en ce moment sur Amazon. Ce pack réunit la console Xbox One S All Digital de 1 To en 4K UHD, avec le streaming également en 4K et le HDR, mais aussi une manette Xbox sans fil et un mois d'abonnement offert au XBOX Live Gold. 3 jeux sont accessibles gratuitement au téléchargement : Minecraft, Forza Horizon 3 et Sea of Thieves en plus de Fifa 19 qui est livré avec la console. Vous pourrez brancher votre casque stéréo grâce à la prise de 3,5 mm. La console peut être connectée en bluetooth pour jouer depuis tous vos appareils sous Windows 10. Ne tardez pas pour vous la procurer si elle vous intéresse, à ce prix, les stocks risquent de se vider rapidement.Si vous avez besoin de changer de smartphone, jetez un œil à cette promotion sur leexceptionnellement à 184,99€ pour le Prime Day au lieu de 329€ initialement. L'appareil propose une RAM 4 Go/ROM et 64 Go de mémoire interne. Son écran de 5,84 pouces dispose de la Huawei FullView 19:9. Le smartphone embarque un processeur HiSilicon Kirin 659 Octo-Core et dispose d'un format double Nano-SIM. Côté photo, la caméra arrière est munie d'un double objectif de 16 mégapixels + 2 mégapixels et sa caméra avant est tout de même à 16 mégapixels. La garantie est valable deux ans sur ce bel appareil Huawei aujourd'hui en promotion.Si vous êtes plutôt Sony et que vous souhaitez investir un peu plus dans votre nouveau smartphone, leest passé à 339€ au lieu de 539,10€. Une très belle réduction sur ce téléphone offrant des caractéristiques convaincantes. Son écran de 5 pouces est en 18: 9 Full HD+ HDR avec également l'optimisation HDR X-Reality. Il embarque un Qualcomm Snapdragon 845. Pour le son, on est sur de la haute résolution audio avec des haut-parleurs stéréo. La caméra propose 19 mégapixels en terme de résolution et une prise de vidéo en 4K HDR. Vous pouvez être serein s'il vous arrive de mettre votre appareil à l'eau, le Sony Xperia a une excellente résistance à l'humidité.On termine cette sélection des meilleures offres high-tech du moment chez Amazon avec un dernier smartphone à petit prix avec le Honor 8X qui est à seulement 199€ pour le Prime Day au lieu de 249,90€ habituellement. Le Honor offre de belles performances avec ses 4 Go de RAM sa mémoire interne de 64 Go. Le design est soigné pour cet écran en verre FullView de 6.5 pouces est en FHD+. La caméra arrière dispose d'un double objectif de 20 mégapixels + deux mégapixels. Le smartphone embarque un processeur Kirin 710 Octa-Core 2.2 GHz. Un rapport qualité prix très intéressant qui dispose aussi de la technologie du lecteur d'empreintes et de la reconnaissance faciale.Vous n'avez plus qu'à profiter du Prime Day et à faire votre choix parmi cette sélection de belles promotions !