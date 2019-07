🔥 Amazon Prime Day : Logitech télécommande universelle Harmony Elite à 149€ au lieu de 349€

57% de réduction pour le Amazon Prime Day

Télécomande Logitech Harmony Elite

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est une réduction de plus de 57% que propose Amazon sur ce produit high-tech. Pour en bénéficier immédiatement, il suffit de vous inscrire gratuitement au service. Un mois d'essai est offert, de quoi profiter des belles promos de ces jours-ci tout en découvrant les autres services de Prime (livraison accélérée, vidéo, musique, etc.).Vous pourrez ensuite vous désabonner pour éviter de payer les mois suivants, vous n'aurez ainsi rien déboursé en plus et vous aurez également pu bénéficier de la livraison Prime sur cet achat.La télécommande Logitech harmony elite peut être utilisée pour manier quasiment tous les logiciels et dispositifs. Vous pourrez faire une pause rapide dans votre partie de jeu vidéo pour regarder Netflix et accédez facilement à vos séries préférées. Elle est très personnalisable et vous permet d'ajouter un nombre incalculable d'activités, durables ou ponctuelles, pour s'adapter au jour le jour à l'évolution de votre utilisation.La télécommande de chez Logitech est munie d'un écran de 2,4 pouces, elle dispose du Wi-Fi et se connecte à votre WEP personnel. Elle donne accès facilement à l'Harmony dub et à son application, pour configurer des dispositifs et associer jusqu'à 15 télécommandes et applis. L'appareil prend également en charge vos éclairages ou encore les thermostats de vos chauffages. Vous pourrez tenir en une seule main tous les réglages de vos différents dispositifs pour une maison connectée bien paramétrée. La garantie est valable pendant deux ans.Si vous souhaitez acheter cette télécommande universelle à ce prix, ne tardez pas, les offres du Prime Day sont éphémères et les stocks limités.