🔥 Amazon Prime Day : Pack Console Microsoft Xbox One S All Digital a 199€ au lieu de 348€

Amazon Prime Day : pack Microsoft Xbox One S en promo

Un pack Xbox One S bien fourni !

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesAvant toute chose, il est primordial de revenir sur un point essentiel de cette machine vendue par Amazon . Il ne s'agit pas d'une console classique mais bien de la Xbox One S All Digital . Ainsi,et seuls les jeux dématérialisés (via des codes ou vendus dans la boutique en ligne de Microsoft) sont compatibles. Ainsi, ne cherchez pas à acheter des softs sur disque dans le commerce et vérifiez que votre connexion est assez robuste pour télécharger régulièrement des dizaines de gigas ! Si vous ne disposez pas encore de l'abonnement Prime pour profiter de cette offre et toutes les autres, vous pouvez activez votre essai gratuit Maintenant, faisons le tour de ce que ce pack renferme. Vous trouverez donc une consoleavec un disque dur d'une capacité de 1 To,et pas moins desous forme de codes à activer. Vous pourrez streamer du contenu en 4K mais aussi profiter de la technologie HDR. Tous les accessoires (cordon d'alimentation, câble HDMI...) sont aussi dans la boîte. Autre bonne nouvelle, un autre code vous donnant accès à un mois d'abonnement au Xbox Live Gold, pour bénéficier du jeu en ligne ainsi que de titres gratuits tous les mois, est compris.Comme nous l'avons mentionné précédemment, quatre jeux sont de la partie en plus de cette. Tout d'abord, il y a l'incontournable, le jeu de construction qui n'a plus besoin d'être présenté. Ensuite, le très bonvous portera vers des courses endiablées dans un monde totalement ouvert dépeignant une Australie plus vraie que nature. Le soft de piraterie en multijoueurest lui aussi présent, tout comme la simulation de ballon rond. Bref, des centaines d'heures de jeu en solo ou avec des amis s'offrent à vous !Pour terminer, sachez que le géant Amazon tentera de vous faciliter la vie puisqu'en plus de la livraison gratuite en France métropolitaine, vous aurez accès au paiement en quatre fois si vous le désirez. En gros, il s'agit d'une promotion absolument monstrueuse lorsque vous faites l'inventaire de tout le contenu compris dans cette seule et même boîte. Si vous comptiez vous lancer dans la génération actuelle de consoles et que votre connexion internet déchire tout, laest faite pour vous !N'hésitez pas à consulter régulièrement notre rubrique consacrée aux bons plans durant l'afin de découvrir toutes les promotions qui seront mises en ligne ces 15 et 16 juillet 2019.