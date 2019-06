🔥 Bon plan : SSD Samsung 860 QVO 2To à prix cassé !

Pourquoi Clubic recommande le SSD Samsung 860 QVO 2To ?

Une grande capacité de stockage

Un disque fiable, robuste et rapide !

Un prix très attractif en ce moment !

SSD Samsung 860 QVO : l'excellence chez les SSD

Une bien belle promotion Amazon !

Nous vous avons déjà présenté plusieurs fois le SSD dans sa version 1To au sein de la rubrique Clubic Bons Plans. Cette fois-ci, c'est la versionqui est la star du jour.Qu'on se le dise, il s'agit du haut de gamme dans la famille des SSD. Avec sa grande capacité de stockage de 2To, ce disque vous permet de stocker un maximum de données en toute tranquillité. Doté de technologie flash MLC V-NAND 4 bits et d'un contrôleur basé sur un algorithme robuste, ce disque s'avère extrêmement rapide et fiable.Avec sa taille de, il est compatible non seulement pour les ordinateurs de bureau, mais également pour les ordinateurs portables.Ce SSD Samsung 860 QVO 2To est en ce moment disponible à prix cassé chez Amazon. Habituellement proposé à 199,90€, il s'affiche en ce moment au prix degrâce à une belle promotion à laquelle s'ajoute unIl s'agit du prix le plus bas observé depuis de nombreuses semaines. Pas de temps à perdre, cette offre ne devrait clairement pas durer longtemps !Plus deClubic :