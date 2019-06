🔥 Bon plan Gaming Week E3 : -20% sur une sélection de produits Logitech

La fête du gaming !

La variété avant tout !

C'est donc le site américain Amazon qui nous offre ces belles réductions sur divers articles fabriqués par. La sélection est plutôt variée et vous permettra de bien vous équiper sur presque tous les supports. Vous trouverez de tout, qu'il s'agisse d'un clavier, d'une souris ou même d'un volant pour les jeux de course. Nous n'allons pas tout décrire dans ce bon plan mais vous trouverez toutes les informations en vous rendant directement sur Amazon.Cependant, vous aurez tout de même une petite manipulation à faire pour activer cette promotion de -20% sur une petite dizaine de produits. En effet, vous allez devoir utiliser un code au moment de valider votre panier pour en profiter. Sans plus attendre, le voici :. Maintenant, à vous cette sélectionVous avez donc le choix entre quatre souris, un clavier, deux casques audio et deux volants gaming. Ces derniers sont livrés avec leurs pédales et peuvent être utilisés aussi bien sur PC que sur les différentes consoles. De son côté, le clavier est unavec éclairage RVB, neuf touches G programmables et des commandes multimédia dédiées.Pour ce qui est des souris, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Dans tous les cas, il y en a pour tous les goûts avec des modèles de qualité avec certaines en filaire et d'autres sans fil selon vos préférences. Enfin, les casques se positionnent dans le haut de gamme et peuvent fonctionner sur presque tous les appareils. Vous pourrez ainsi vous immerger totalement dans l'action mais aussi discuter avec vos amis grâce au microphone intégré.Plus deClubic :