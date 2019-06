⚡ Bon plan : notre sélection de SSD internes à prix cassé chez Amazon

Passez à la vitesse supérieure

Vous l'aurez donc bien compris, nous allons nous pencher exclusivement vers les SSD internes. Nous sommes allés faire un tour chez Amazon afin de piocher les meilleures promotions du moment. Dans tous les cas, le site américain propose la livraison gratuite si vous résidez en France métropolitaine. Comptez aussi sur une réception des plus rapides, surtout si vous possédez un abonnement actif à Amazon Prime (30 jours offerts puis 49€ par an).Si vous avez bien lu le titre de cette sélection, vous savez déjà que nous allons uniquement évoquer les SSD interne. Ils viendront donc se placer dans la tour de votre PC afin de lui apporter plus d'espace de stockage mais aussi pour accroître ses performances. Tout ira bien plus vite avec ces modèles et nous allons maintenant détailler les caractéristiques de ces SSD.Débutons donc cette courte sélection avec leà 34,68€ au lieu de 42,21€. La vitesse de lecture séquentielle atteint 560 Mo/s contre 510 Mo/s pour l'écriture séquentielle. Pour ce qui est de la lecture et de l'écriture aléatoire, ce modèle arrive jusqu'à 95k et 90k. Sachez aussi que la vitesse est améliorée grâce à la technologie NAND 3D. Il embarque aussi une fonctionnalité de protection contre les coupures, du cryptage sur base matérielle AES 256 bit et il s'agit d'un SSD au format 2,5 pouces. La garantie fabricant est valable pendant 5 ans.Poursuivons avec leà seulement 51,99€ au lieu de 84,99€. Armé d'un design robuste, il propose des performances 20 fois plus rapides qu'un disque dur traditionnel. Sa vitesse de lecture séquentielle peut ainsi grimper à 535 Mo/s. Ce modèle est idéal pour réaliser toutes les tâches et il est aussi très simple à configurer. Un logiciel de clonage est également de partie. La garantie vous couvrira pour une durée de 3 ans.Enfin, nous nous tournons vers leà 105,22€ au lieu de 129,90€. Il possède une interface SATA 5 Gb/s avec une vitesse de lecture maximale de 535 Mo/s. Il fonctionne à des températures allant de 0 à 70° C. Voici tout ce qu'il fallait savoir pour cet exemplaire qui est garanti pendant deux ans.A ce prix là, l'offre ne devrait pas durer éternellement. Ces SSD n'attendent plus que vous, n'attendez pas trop !