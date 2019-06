⚡ Bon plan : notre sélection de SSD en promo pour booster votre PC

Hyper vitesse !

Vous trouvez que votre PC traîne la patte ? Vous en avez marre d'attendre plusieurs secondes pour accomplir certaines tâches sur votre ordinateur ? Alors cette sélection va venir éclairer votre journée puisque nous avons déniché plusieurs SSD à des tarifs plutôt abordables. Rappelons que ces dispositifs sont parfaits pour booster la vitesse de traitement des données d'une machine et qu'ils sont de plus en plus indispensables aujourd'hui.Nous sommes donc allés piocher différents modèles sur plusieurs sites spécialisés dans la vente comme Amazon ou encore Cdiscount . Vous n'allez clairement pas vous ruiner surtout que vous pourrez bénéficier de quelques facilités comme le paiement en quatre fois sur l'article le plus onéreux. Bref, il est grand temps de passer aux choses sérieuses puisque nous allons vous fournir un rapide descriptif de chaque exemplaire.Commençons avec ce. Il s'agit d'un modèle interne de 2,5 pouces avec une capacité de 500 Go. Il affiche une vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 560 Mo/s et une vitesse d'écriture séquentielle maximale de 530 Mo/s. Son temps de fonctionnement avant panne est estimé à 1,75 million d'heures selon le constructeur. La livraison à domicile est offerte en France métropolitaine.Poursuivons avec ce. Vous devrez utiliser le code suivant pour appliquer la réduction de -20% :. Une fois de plus, nous sommes en présence d'un SSD interne de 2,5 pouces avec un espace de stockage de 240 Go. Son débit de transfert interne atteint 500 Mo/s en lecture et 400 Mo/s en écriture. Il possède une interface SATA III et peut fonctionner sous Windows, Mac OS X ou encore Linux. La garantie est valable pendant deux ans.Notre troisième bon plan concerne le. Vous pouvez payer en quatre fois si besoin. Il affiche une capacité de 1 To, une interface SATA 6 Gb/s et une taille de 2,5 pouces. Côté débit de transfert, il peut pointer jusqu'à 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. La garantie est limitée à une durée de 3 ans.Enfin, nous terminons avec ce. Ce modèle possède d'excellentes performances avec sa mémoire interne de 500 Go ainsi que sa vitesse de lecture séquentielle maximale de 1700 Mo/s et sa vitesse d'écriture séquentielle de 1450 Mo/s. Il peut être utilisé sur la plupart des configurations PC haut de gamme. La garantie est valable pendant 5 ans.Vous savez tout. Bon shopping à toutes et à tous !