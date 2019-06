⚡ Bon plan : Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle sur Switch à 24,99€

Une réduction complètement dingue !

Un savant mélange

C'est donc Amazon qui est à l'origine de cette bonne affaire à ne pas rater pour les possesseurs d'une Nintendo Switch . Développé par Ubisoft,mélange les deux célèbres univers de Mario et des Lapins Crétins. Une recette qui donne naissance à un jeu délicieux, coloré et très porté sur l'humour. Cependant, le gameplay est très original et peut même être parfois exigeant.En effet, nous sommes ici en présence d'un RPG au tour par tour avec une pointe de stratégie. Ajoutez à cela un univers enchanteur et une durée de vie très honnête (plus d'une vingtaine d'heures tout de même) et vous obtenez une des meilleures exclusivités de la Nintendo Switch. Le mode coopération viendra aussi apporter toujours plus de bonne humeur durant vos partie.Comptez 2,79€ pour une livraison en France métropolitaine. Vous pouvez aussi activer votre essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime, si vous n'êtes pas abonné, pour profiter de la livraison offerte.