⚡ Bon plan Amazon : enceinte Creative iRoar Go à moins de 100€

L'été arrive à grands pas

Un son rugissant !

Cette enceinte vendue par le géant Amazon sera le compagnon idéal de votre été. Sa petite taille, son autonomie annoncée de 12 heures et son homologation IPX6 vous permettrons de l'emporter partout sans crainte et de partager votre musique avec tout vos amis.Pour transmettre votre musique vous aurez l'embarras du choix puisqu'elle propose du bluetooth 4.2, du NFC, et différents ports : micro SD, micro USB, USB et même coaxial 3.5mm.Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille, la iRoar Go est capable de sortir un son très efficace. L'enceinte embarque 5 haut-parleurs avec un subwoofer intégré ainsi que 2 amplificateurs qui lui permettent de restituer un son équilibré et puissant.Vous recevrez dans le packaging un câble USB de 0.7 m, un adaptateur secteur, un adaptateur de microphone ainsi qu'un guide démarrage et un guide d'utilisation.A vous de jouer !