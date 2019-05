⚡ Bon plan : enceinte sans-fil multi-room Sonos One à 199,98€ au lieu de 229,00€

Sonos One : l'enceinte efficace et futée

Amazon baisse le prix de la Sonos One

Les meilleures enceintes connectées de 2019 Les enceintes connectées dotées d'un assistant vocal connaissent un succès croissant. Et pour cause, elles proposent un potentiel d'utilisation très étendu, capable de gérer un grand nombre de missions. Que ce soit l'activation de certains appareils connectés, écouter de la musique sur Spotify ou Deezer, lire une recette de cuisine à haute voix ou contrôler la température intérieure, leur utilité ne cesse de croître.

Les enceintes connectées sont en plein boom. Chaque constructeur y va de son modèle maison, remportant plus ou moins de succès. Mais il y a un nom qui revient souvent :. Il faut avouer que la belle a de quoi séduire.L'enceinte Bluetooth fonctionne avec l'assistant vocal, mais devrait bientôt laisser le choix avec Google Assistant et d'autres. Malgré son format compact, la Sonos One délivre un son d'excellente facture, parfaitement équilibré. Comme à l'habitude de la marque, leest aux petits oignons. Vous pouvez ainsi coupler l'enceinte avec un autre modèle de la marque pour profiter de votre son partout dans la maison.Habituellement commercialisée à 229.99€, on trouve en ce momentvia un coupon de 29,02€. C'est le meilleur prix constaté depuis des mois sur le site américain. La promo risque de ne pas durer, nous vous recommandons donc de craquer au plus vite. Vous ne regretterez clairement pas l'achat de cette enceinte connectée qui a quand même récolté 4.5/5 lors de notre test complet