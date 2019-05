🔥 Vente flash Amazon : notre sélection d'adaptateurs secteur USB

Pour une charge rapide

Découvrez nos trois adaptateurs secteur USB en promotion chez Amazon

Nous avons exclusivement sélectionné des articles qui viennent du géant américain spécialisé dans la vente en ligne Amazon . Il s'agit de ventes flash qui ne dureront pas bien longtemps, alors nous vous encourageons à rapidement choisir (sans vouloir vous presser bien évidemment...). Pour une livraison en France métropolitaine, vous devrez débourser 4,99€ de frais de port si le montant de votre commande est inférieur à 25€.Maintenant que nous en avons terminé avec les modalités, il est temps de passer aux réductions du jour. C'est une courte sélection que vous allez découvrir et nous nous sommes attardés sur trois grandes marques pour ces adaptateurs USB. Vous trouverez donc un exemplaire de chez, un autre deet encore un signéNous allons débuter avec le moins cher des trois. Il s'agit de. Il est compatible avec la plupart des smartphones (iPhone, Samsung, HTC...) et distribue une charge plus ou moins importante selon le nombre d'appareils branchés. Ce modèle est aussi équipé d'une veilleuse LED tactile. La garantie est valable pour une durée d'un an.Enfin, terminons avec(en cochant la case "coupon" de 2€ directement sur Amazon). Jusqu'à quatre appareils peuvent ainsi être rechargés en simultané. Un dispositif de sécurité protégera votre smartphone contre la surchauffe et la surcharge. Il s'agit d'un exemplaire très puissant et compact.Évoquons à présent. Vous pourrez recharger deux appareils en même temps (smartphone, tablette...) avec une efficacité surprenante. Avec les objets compatibles, vous bénéficierez de la technologie Quick Charge 3.0 qui fera passer la batterie de 0 à 80% en à peine 35 minutes. Ce modèle est petit, facile à transporter et convient à toutes les alimentations universelles 100-240 V.Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cette vente flash Amazon. Il ne vous reste plus qu'à choisir !