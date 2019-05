⚡ Bon plan exclusif Amazon : bundle Xbox One S à 329,99€ au lieu de 499,99€

Merci qui ?

Vous n'allez pas vous ennuyer !

Et bien merci Amazon pour ce pack exclusif avec un prix très attrayant en prime. En effet, il embarque une consoleblanche avec un disque dur de 1 To. Rappelons que cette version de la machine de Microsoft possède un lecteur Blu-ray 4K, ce qui vous permettra de regarder des films dans ce format. Cette offre est également composée de deux manettes officielles.Mais Amazon ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'un autre périphérique bonus est inclus dans le pack. Il s'agit du casque. Ce dernier est polyvalent, léger et possède deux grandes enceintes 40mm. Vous pourrez vous en servir pour discuter avec vos amis durant des sessions multijoueur ou bien l'utiliser pour vous immerger un maximum dans l'ambiance d'un jeu.Pour ce qui est des jeux justement, vous allez avoir largement de quoi vous occuper. Ce bundle accueille, une des meilleures exclusivités de la Xbox One à ce jour. Ce n'est pas tout puisqueest aussi de la partie sous la forme d'un code, tout commeet le pack fondateurs d'La livraison est gratuite en France métropolitaine. Vous pouvez payer en quatre fois, soit 84,35€ par échéance si vous en avez envie.