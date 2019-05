⚡ 4 bons plans immanquables sur les SSD chez Amazon

Bons plans Amazon : quatre SSD à prix réduits

Samsung : le haut de gamme du SSD

C'est pourquoi aujourd'hui notre équipe Clubic Bons Plans a décidé de vous concocter une. Vous y trouverez les meilleures promotions du moment. Toutes proviennent du géant Amazon que vous connaissez probablement déjà. Il faut avouer que le site américain fait souvent très fort sur le matériel informatique avec des prix cassés toujours plus attractifs.On commence cette sélection avec un SSD qui nous vient de la marque. Affiché àseulement, le modèle présenté est idéal pour commencer à monter un nouveau PC sans se ruiner. Sa capacité de 480 Go est suffisante pour stocker un OS complet et de nombreux documents, fichiers multimédias et même des jeux vidéo. Pas aussi rapide que les modèles haut de gamme, il assure toutefois des débits séquentiels jusqu'à 559 Mo/s en lecture et 381 Mo/s en écriture.On continue avec une marque plus connue mais toujours avec des prix bas.propose le SSD Blue de 500 Go àseulement, ce qui en fait un excellent choix compte tenu de sa qualité. Compatible SATA 6 Gb/s, il assure des débits séquentiels de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. C'est le top pour améliorer une unité centrale vieillissante sans se ruiner.Toujours dans l'entrée de gamme, nous vous proposons de jeter un œil au. Actuellement en promo àgrâce à un coupon Amazon de de 4.51€, il a tout pour plaire. Concurrent direct du WD Blue ci-dessus, il assure des vitesses séquentielles en lecture de 535 Mo/s et de 445 Mo/s en écriture. En bref, c'est une petite bête de course qui a toute sa place dans votre unité centrale !Pour finir cette sélection, voici un SSD qui vaut le coup d'œil. Conçu par, le 860 QVO dispose de 1 To de stockage. Champion de la vitesse, il atteint des débits en lecture jusqu'à 550 Mo/s et en écriture jusqu'à 520 Mo/s. Le tout passe àau lieu de 149.99€.Vous avez maintenant de quoi bien équiper votre fidèle PC. Si vous testez un SSD pour la première fois, sachez que vous ne pourrez plus faire marche arrière tant ce matériel apporte du confort au quotidien. A vous les joies d'un démarrage en quelques secondes et des applications qui répondent au doigt et à l'œil !