⚡ Bon plan : carte SD 128 Go U3 Transcend à 16,09€

Transcendez vos données

Vitesse et efficacité

Une fois de plus, c'est l'éternel géant du web Amazon qui vous permettra de profiter de cette réduction appréciable. Comme le titre de cet article le laisse deviner, laaffiche un espace de stockage de 128 Go. Elle peut ainsi accueillir de nombreux fichiers voire même des applications téléchargées depuis votre smartphone ou votre tablette.Ce modèle de carte SD est également parfait pour capturer des vidéos en 4K qui resteront fluides une fois stockées. Elle peut aussi résister à des températures extrêmes et atteindre une vitesse de lecture maximale de 95 Mo/s et une vitesse d'écriture de 45 Mo/s. Un logiciel de récupération des données est aussi inclus.Ce produit est garanti pendant cinq ans et les frais de port sont offerts par Amazon.