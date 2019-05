⚡ Bon plan : Jabra Elite Active 65t Écouteurs Bluetooth à 169,99€ au lieu de 199,99€

Jabra le Hutt ?

Une grosse endurance !

Après ce jeu de mot totalement foireux, nous allons passer aux spécificités de ces écouteurs intra-auriculaires vendus par le géant Amazon . Ce modèle tiendra parfaitement dans vos oreilles et ils pourront donc être utilisés pendant votre sport sans risquer de les perdre. Ces écouteurs affichent la norme IP56, c'est à dire une résistance à la poussière ainsi qu'à la transpiration. Ne vous amusez tout de même pas à les arroser pour vérifier !Avec une seule charge, lespeuvent fonctionner facilement pendant plus de 15 heures. Comptez environ 2 heures pour les recharger totalement ou bien 15 minutes pour profiter d'une autonomie d'environ une heure. Cet exemplaire est équipé de quatre microphones et il est compatible avec les assistants vocaux Alexa, Siri ainsi que Google Assistant.La livraison est gratuite en France métropolitaine et vous pouvez payer en quatre fois, soit 42,49€ par échéance.