⚡ Bons plans : TaoTronics Adaptateur Bluetooth 5.0 Transmetteur et Récepteur 2-en-1 à 20,79€ au lieu de 31,99€

Un adaptateur pour un son haute fidélité

Un accessoire disponible dès maintenant à prix exceptionnel

TaoTronics vous propose avec son adaptateur Bluetooth de donner un coup de frais à votre chaine Hi-Fi ou à vos enceintes. Il suffit de le raccorder avec son câble jack 3.5 mm pour les transformer en appareil Bluetooth.Vous pouvez ensuite utiliser n'importe quel service de streaming musical depuis votre smartphone ou votre tablette et lire vos meilleures playlists sur vos enceintes haut de gamme. Avec sa norme aptX, vous pouvez également streamer vos titres haute fidélité sans problème de compression et de perte de qualité.L'adaptateur profite d'une latence très faible, permettant des taux de transfert très importants et une lecture immédiate de vos titres. Il bénéficie également grâce à sa puce Bluetooth 5.0 de la possibilité de raccorder deux appareils en même temps pour obtenir un son multi-room dans votre maison.Amazon vous propose de passer commande dès à présent de cet accessoire très utile au quotidien pour un prix de seulement 20,79€, soit 35% de réduction par rapport au prix initial. Pour obtenir ce tarif exceptionnel, vous devrez entrer le codelors de la validation de votre commande et le tour est joué.