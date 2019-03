⚡️ Bon plan : Casque Anker Soundcore Space NC à 74,99€ au lieu de 179,99€

Anker Soundcore Space NC en vente flash sur Amazon

La musique et rien que la musique

Il va falloir faire vite pour saisir la promotion sur le casque Bluetooth de chez Anker. Cet excellent accessoire audio est en effet en vente flash jusqu'à ce soir seulement. Son prix baisse de 58%, passant ainsi à. Vous trouverez difficilement moins cher ailleurs, alors n'hésitez pas à en profiter au plus vite !Vous voyagez souvent dans les transports en commun ? Alors l'annulation active des bruits du casquedevrait vous apporter une écoute des plus confortables, même dans les pires situations.Les oreillettes circum-auriculaires à mémoire de forme sont en effet dotées de microphones capturant les sons extérieurs puis les réduisant jusqu'à 93%. Grâce à ça, vous pouvez profiter en toute sérénité de vos musiques préférées avec les drivers de 40 mm de ceLa batterie assure au tout une autonomie de 20h. Vous pouvez sinon utiliser un câble et bénéficier de. Tout ça avec la qualité audio propre à la gamme Anker Soundcore.