⚡️ Bon plan : TaoTronics Casque Bluetooth avec réduction de bruit active à 45,49€ au lieu de 64,99€

Un son Taonitruant !

L'ergonomie, c'est pratique

Ce casque signéest idéal pour vous accompagner dans les transports en commun bien bruyants. Grâce à sa fonctionnalité de réduction de bruit active, il peut vous isoler des bruits autour de vous, pour vous faire profiter un maximum des musiques que vous écoutez avec la meilleure immersion possible. De plus, via ses deux haut-parleurs de 40 mm, ce modèle vous offrira un son en haute résolution.Cet exemplaire est aussi très confortable grâce aux coussinets en mousse protéique au niveau des oreilles. Le bandeau est réglable afin qu'il puisse s'adapter à toutes les têtes. Pour en finir avec le confort, les oreillettes peuvent pivoter 90°. Enfin, faisons un petit point sur l'autonomie qui s'élève à environ 30 heures. Un câble audio est également compris dans le pack si le Bluetooth vous fait défaut.Comme à son habitude, Amazon offre les frais de livraison si vous résidez en France métropolitaine. Pour activer la promotion, vous devrez entrer le code qui va suivre au moment de valider votre panier :. Il est valable du 13 au 19 mars 2019.