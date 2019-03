🔥 Bon plan : Manette officielle Microsoft Xbox One sans fil + câble pour PC et Xbox à 44,99€ au lieu de 59,99€

Une manette polyvalente pour tous les joueurs

25% de réduction sur la manette sans-fil Xbox One

Que vous soyez sur PC ou console, lasaura vous apporter tout le confort que vous cherchez. On ne présente d'ailleurs plus cette manette qui est probablement la plus appréciée des joueurs de par le monde.Très confortable grâce à son revêtement anti-dérapant, la manette de Xbox One peut se connecter sans fil à tous vos appareilsfourni dans la boite. Mais si vous préférez le filaire, aucun problème puisqu'un câble de 2.7m est aussi intégré au pack.La manette officielle de Microsoft est d'ailleurs dotée d'une. Vous pouvez donc jouer sans importuner votre entourage en branchant directement votre casque stéréo préféré sur leaméricain.Une belle promotion ne se refuse jamais. C'est pourquoi nous vous proposons de jeter un œil à l'offre Amazon en cours sur la manette Xbox One. Cet accessoire de jeu passe en effet de 59.99€ à, soit 15€ de baisse de prix.