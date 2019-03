⚡️ Bon plan : Yoshi's Crafted World sur Switch en précommande à 49,99€ au lieu de 64,99€

Des œufs avant Pâques

Un dino écolo

Toujours aussi adorable ce cher Yoshi ! Le petit dinosaure vert s'apprête à revenir dans une toute nouvelle aventure qui s'adresse aussi bien aux joueurs les plus jeunes qu'à ceux qui affectionnent particulièrement les titres de plate-formes. Si le but est assez simpliste, puisqu'il suffit de se rendre à l'autre bout de chaque niveau, Nintendo a créé plusieurs interactions ludiques pour varier la progression.Avec son esthétique en papier et très colorée,est un émerveillement pour les yeux. Grâce aux œufs qu'il récolte, le compagnon de Mario peut assommer ses ennemis mais aussi casser des parties du décor en arrière-plan. Vous pourrez ainsi y trouver des bonus cachés et récupérer des objets importants. L'aventure peut également se jouer en coopération avec un autre joueur en local.Amazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine. Vous pourrez ainsi recevoir le jeu le jour de sa sortie, soit. Si vous voulez le tester avant de l'acheter, vous pouvez télécharger la démo gratuitement sur l'eShop dès maintenant.