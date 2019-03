🔥 Sélection coupons Amazon : Les 5 coupons High-Tech à ne pas rater

Faites des économies : 5 coupons à utiliser sans vous priver

Bracelet Connecté de sport Latec waterproof à 32,99€ au lieu de 38,99€

Jeu vidéo Crash Team Racing Nitro-Fueled pour Switch / PS4 / Xbox à 23,26€ sur Switch et à 27,99€ sur PS4 et Xbox au lieu de 39,99€

Caméra de sport YI 4K+ 4K/60fps 12MP avec objectif à 155° et ecran Tactile LCD 2.2" à 179,99€ au lieu de 229,99€

Ecran IIYAMA Black Hawk 24,5" à 129,99€ au lieu de 146,90€

Apple iPad Pro (11 pouces, Wi Fi, 256 GO) à 949,99€ au lieu de 1069€

Chaque jour, nos petits farfouilleurs arpentent inlassablement les linéaires virtuels pour y trouver les promotions les plus intéressantes du moment, que nous nous faisons une joie de vous transmettre autant que faire se peut. Nous essayons aussi, afin de vous permettre de ne passer à côté d'aucune bonne affaire, de vous proposer régulièrement des sélections orientées autour d'une thématique précise.Aujourd'hui par exemple, nous vous invitons à aller faire un petit tour sur Amazon afin de retrouver une sélection de coupons à utiliser sur des produits high tech. Place aux bons plans !Si Amazon a commencé comme une simple librairie en ligne, la firme de Jeff Bezos a depuis bien évoluée, jusqu'à devenir l'un des géants du monde de l'e-commerce, mais aussi de la technologie. Principale enseigne marchande à l'échelle internationale, Amazon propose chaque jours des dizaines et des dizaines de bons plans, dont les fameux coupons qu'il est possible d'utiliser sur toutes sortes de produits issus de leur gigantesque catalogue.Afin de profiter de cette petite sélection de coupon Amazon, rien de bien compliqué. Si un produit ou un autre vous intéresse, il vous suffira de vous rendre sur sa page dédiée afin de découvrir la remise proposée par le coupon. Il ne vous restera ensuite plus qu'à cocher la case adéquate pour appliquer la remise, et en bénéficier lors de la validation de votre commande.Pour cette petite sélection, nous vous proposons de découvrir une promotion fort sympathique sur l'écran Ilyama Black Hawk 24,5 pouces, une dalle TN dotée d'une définition de 1920 par 1080 pixels, compatible Freesync, qui tombe à 129,99 euros au lieu de 146,90 euros habituellement.Nous vous invitons aussi à jeter un œil au bracelet connecté Latec, un traqueur d'activité sportive waterproof que vous pourrez acquérir pour 32,99 euros, au lieu de 38,99 normalement. Enfin, pourquoi ne pas vous laisser séduire par une caméra de sport, la Yi 4k+, qui gère la 4K à 60 fps, et qui passe de 229,99 à 179,99 euros pour l'occasion.